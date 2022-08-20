“التعليم” تحدد 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني في المدارس بالمراحل المختلفة

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حددت وزارة التعليم، موعد تنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني، من قبل جميع المدارس بالمراحل المختلفة. ووجهت الوزارة في تعميم لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، باعتماد هوية “هي لنا دار” وتنفيذ الاحتفالات خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29 صفر وحتى الخميس 3 ربيع الأول، وفق الفعاليات والبرامج المقترحة، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة. ودعت الوزارة لتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة/ إدارة النشاط الاجتماعي.

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