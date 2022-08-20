محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر “أخي المعتمر.. عند التقاطك صوراً من داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ فضلاً ابتعد عن مسارات حركة المعتمرين والزائرين وتجنب إعاقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر “الحج” للمعتمرين: تجنّبوا إعاقة انسيابية الحركة عند التقاط الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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