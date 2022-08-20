رسميا .. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي حتى 2024

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ليستر سيتي عن تجديد عقد المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي حتى عام 2024.
وجدد ليستر عقد ماجمه جيمي فاردي الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، ومن المتوقع أن يبقى فاردي في نادي ليستر سيتي حتى بلغوه الـ36 من عمره.
وقاد فاردي هجوم الفريق في الموسم الإعجازي للسيتر سيتي الذي حقق فيه لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.
وكان ليستر سيتي تعاقد مع المهاجم الإنجليزي فاردي في موسم الانتقالات الصيفية في عام 2012 قادمًا من نادي فليتوود تاون، ليقترب اللاعب من اللعب مع الفريق لمدة 12 عام متواصلة.
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