“التجارة” تستضيف وفداً من شباب “مسك” لتعريفهم بسوق العمل وممارسة الأعمال في الإدارات والفروع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استضافت وزارة التجارة، عدداً من طلاب وطالبات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”؛ ضمن برنامج “اليوم الأول”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم تدريب متكامل للطلاب والطالبات تم خلاله تعريفهم بممارسة الأعمال المختلفة في جميع الإدارات والفروع، لمساعدتهم على تطوير خطة مسار مهني يناسب طموحهم في سوق العمل المستقبلي.

يذكر أن برنامج “اليوم الأول” الذي أطلقته “مسك” يهدف لمساعدة الشباب والفتيات في التعرف على سوق العمل المحلي وإكسابهم المهارات اللازمة لاستكشاف المسارات المهنية المتنوعة، وتجربة يوم عمل مع أحد الخبراء والمرشدين في جهة عمل مميزة؛ ميدانيا أو افتراضيا.