الأهلي ورحلة البحث عن العودة لدوري السعودي للمحترفين

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رحلة جديدة في البحث عن العودة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى، بعد الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “يلو”.

وفشل الأهلي في البقاء في دوري المحترفين السعودي خلال الموسم الماضي، واحتل المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة فقط، ليتأكد هبوط الفريق رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ويبدأ الأهلي رحلة العودة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من خلال اللعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، ولابد من احتلال أحد المراكز الثالثة في مقدمة ترتيب الدوري حتى يعود الفريق لدوري الأضواء مرة أخرى.

ويلتقي النادي الأهلي مع القيصومة في الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين يلو يوم الـ23 من أغسطس الجاري.