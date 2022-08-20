“الصحة”: تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 110 حالات، ووفاة حالتين. ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 812,550 حالة، من بينها 3691 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 64 حالة حرجة في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 799,583 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9276 حالة وفاة.

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