اخبار الخليج – الحجري: 4 أيام على ظهور سهيل و34 يوما على حلول الخريف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الباحث الفلكي علي الحجري بأن قمر شهر صفر سوف يقترن بالشمس وفقا للحاسب السطحي لأفق البحرين في يوم السبت بتاريخ 27 أغسطس الجاري في تمام الساعة (10:41) صباحا، ويستحيل بذلك الرؤية العينية في جميع قارات العالم في يوم مولده، ويمكن رصده فقط من خلال العين المسلحة بالتلسكوب أو المناظير الموجه أو تصويره فقط بالكاميرات الموجة في أقصى غرب القارة الإفريقية وأمريكا الشمالية إلى وسط أمريكا الجنوبية بشرط صفاء الجو.

وأجاب الحجري عن سبب استحالة الرؤية العينية لقمر شهر صفر في يوم اقترانه لصغر عمر القمر الاقتراني والذي لا يتجاوز 7 ساعات و22 دقيقة أولا، وفترة مكث القمر لـ 22 دقيقة فقط في الأفق بعد غروب الشمس ثانيا، وعلى ارتفاع منخفض جدا من الأفق 3 درجات و49 دقيقة ثالثا، وبإضاءة (0.17%) رابعا، وبسمك للقمر ويساوي 3 ثواني قوسية فقط خامسا، وبشدة إضاءة وتساوي سالب (4.4 mag) سادسا، وبزاوية استطالة ما بين القمر والشمس لـ 4 درجات و46 دقيقة سابعا، وأخيرا يعتمد على صفاء الجو بحيث يصعب جدا أن يصور بتقنية CCD كاميرا من بعد غروب الشمس بالإضافة أن يوجد قيمة شرعية لها ثامنا.

ودعا الحجري إلى الاستهلال في مساء يوم الأحد 28 أغسطس الجاري بعد غروب الشمس في أفق البحرين في تمام الساعة (06:02) مساء، بحيث يمكث في أفق البحرين لمدة 55 دقيقة، قبل أفوله في تمام الساعة (06:57) مساء، إذ يكون عمر القمر في هذه الفترة 31 ساعة و21 دقيقة، وعلى ارتفاع 11 درجة و8 دقائق، وبزاوية الاستطالة بين القمر والشمس تساوي 14 درجة و36 دقيقة، ليعكس بذلك (1.62%) من ضوء الشمس على سطح القمر، وبشدة إضاءة ويساوي سالب (5.44 mag)، وبسمك للهلال ويساوي 30 ثانية قوسية فقط.

ويرى الحجري إلى سيناريو غرة شهر صفر سيكون يوم الأحد والموافق 28 أغسطس الجاري لمعتمدي التقاويم الفلكية، بينما سيكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري غرة شهر محرم لمعتمدي الرؤية العينية.

ومن جانب أخر ختم الحجري بأن لم يبقى إلا 34 يوما لحلول فصل الخريف فلكيا، وأن ملامح فصل لا تظهر بشكل واضح في البحرين رغم التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة والتي تبدأ بالتغير ليلا وثم نهارا، وأن التغيرات الجوية غير مرتبطة بظهور نجوم السماء كما يعتقد البعض بعدها الكبير عن الأرض، وإنما تم ربط ظهور النجوم في السماء تزامنا مع تغيرات فصول السنة، والتي تعتمد على ميلان الأرض أثناء دورانها حول الشمس.