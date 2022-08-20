اخبار الخليج – الوزير المبارك يبحث مجالات التعاون المشترك مع السفير الماليزي

وخلال اللقاء، أشاد وزير شئون البلديات والزراعة بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وماليزيا من تقدم وتطور في مختلف المجالات، ودورها في تعزيز الجهود التنموية في البلدين وتحقيق أهدافهما المشتركة في النماء والتقدم.
واستعرض وزير شئون البلديات والزراعة مع السفير الماليزي مجالات التعاون المشترك وإمكانيات تبادل الخبرات في ظل ما يتمتع به البلدان الصديقان من إمكانات ومقومات متعددة لاسيما في المجالات البلدية والزراعية ، وعلى وجه الخصوص ملف التشجير والتجميل والأمن الغذائي.
من جهته أعرب السفير الماليزي عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربطها مع مملكة البحرين، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة تحقيق المزيد من التقدم على مختلف مسارات التعاون بين البلدين الصديقين.
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