التشكيل المتوقع لتوتنهام ولفرهامبتون في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة لعدة مباريات في الجولة الحالية.

إنطلاق مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بين توتنهام ولملاقاة فريق ولفرهامبيتون في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في ظهر اليوم السبت في تمام الـ2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على معلب توتنهام هوتسبير.

ترتيب توتنهام في الدوري

ويدخل توتنهام اللقاء في رصيده 4 نقاط يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق التعادل في الجولة السابقة أمام تشيلسي في الدقائق الأخيرة من المبارة لينتهي اللقاء بالتعادي الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ولفرهامبتون ورحلة البحث عن الفوز

ويطمح فريق ولفرهامبتون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من دوامة نزيف النقاط أمام توتنهام، حيث يحتل الفريق الـ14 في ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد تعادله أمام فولهام سلبيًا في الجولة الثانية، ويسعى لتحقيق أول فوز في نسخة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

تشكيل توتنهام المتوقع

ومن المقرر أن يبدأ الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

أخبار قد تهمك

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز – إيريك داير – دافينسون سانشيز.

الوسط: إيفان بيريستش – هويبيرج – بينتانكور – ايميرسون رويال.

الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين – ديجان كولوسوفيسكي.

تشكيل لفرهامبتون المتوقع

وفي الناحية الأخرى، يبدأ برنو لاج المدير الفني لولفرهامبتون بتشكيل دفاعي بين من أجل تنجب الخسارة والابتعاد عن قاع الترتيب الدوري الإنجليزي مبكرًا، وسيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوسيه سا.

الدفاع: جوني – كولينز – كيلمان – اتي نوري.

الوسط: نيفينز – ديندونكير.

الهجوم: آداما تراوري – دانيل بودينسي – نيتو – جونزالو جيديش.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولفرهامبتون

وتُنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد نظيره ولفرهامبتون عبر قناة beIN sports HD 1 premium