شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفقد ثنائي الفريق ضد الوحدة بافتتاح دوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، ضربة قوية بعد تأكد إصابة إثنين من نجوم الفريق قبل لقاء الوحدة، بالدوري.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الوحدة في أولى جولات الموسم الجديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الأشعة تثبت إصابة ثنائي النصر قبل افتتاح دوري المحترفين



وأكدت صحيفة "اليوم السعودية"، أن النصر مهدد بفقدان كل من عبدالمجيد الصليهم لاعب الوسط وسلطان الغنام الظهير الأيمن في المباراة الأولى بسبب إصابتيهما.

وأعلن نادي النصر، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعبان أظهرت تعرض سلطان الغنام للإصابة بالعضلة الضامة حيث سيجري اللاعب مزيدًا من الاختبارات لتحديد موعد عودته للتدريبات، فيما يعاني الصليهم من إصابة على مستوى الركبة ويحتاج للعلاج خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يغيب أيضًا البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق بسبب عقوبة انضباطية، وبالتالي يغيب 3 لاعبين عن المباراة الإفتتاحية.



تعاقدات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية



ويدخل النصر برئاسة مسلي آل معمر، وهو متعاقد مع ثلاث صفقات قوية حتى الآن، وهم الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وواصل النصر مرانه تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، مساء أمس حيث ركز فيها على رفع الجوانب اللياقية، فيما كان النصف الثاني من الحصة التدريبية، شرح وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وختم المران بتقسيمه على كامل الملعب.



النصر يخوض ودية ضد الرائد قبل افتتاح الدوري



وسيخوض النصر مواجهة ضد الرائد، مساء غدٍ الأحد المقبل، في آخر مبارياته التجريبية على ملعب مرسول بارك، قبل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد النصر لبداية مشواره بدوري المحترفين بمباراة الوحدة والتي ستقام السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، بالجولة الأولى.