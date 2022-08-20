شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يقترب من ضم صفقة " عالمية " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة برئاسة انمار الحائلي قد دخلت المراحل النهائية من أجل حسم صفقة عالمية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اتحاد جدة يقترب من ضم صفقة عالمية

وسبق وأن تعاقد العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع أربعة لاعبين وهم المدافع أحمد شراحيلي بالإضافة إلى الظهير الأيسر زكريا هوساوي ومتوسط ميدان منتخب مصر ونجم الزمالك السابق طارق حامد، والجناح هيلدر كوستا قادمًا من ليدز يونايتد الانجليزي".

وبخلاف تلك الصفقات تعمل إدارة الاتحاد على تدعيم الصفوف بصفقة أجنبية أخيرة بجانب عدد من اللاعبين المحليين بناء على طلبات البرتغالي نونو سبيرتو سانتو المدير الفني للعميد قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وقالت صحيفة الشبابية أن إدارة اتحاد جدة اقتربت بالفعل من ضم الدولي البرتغالي جواو ماريو نجم نادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين حتى 30 يونيو من العام 2024 حيث يأتي التعاقد مع اللاعب الأنجولي الأصلي بناء على توصية من سانتو الذي طالب برحيل برونو هنريكي والتعاقد مع بديله.

من هو جواو ماريو لاعب اتحاد جدة المحتمل ؟

وبالبحث عن السيرة الذاتية الخاصة باللاعب جواو ماريو تبين لنا أنه يبلغ من العمر تسعة وعشرين عامًا وهو الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع بورتو وانتقل لصفوف سبورتينج لشبونة قبل أن يمثل فيتوريا غيماريش كما خاض تجارب احترافية في وست هام يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، قبل العودة إلى البرتغال، من بوابة بنفيكا.