شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عرض الأهلي لضم نجم النصر ورغبة اللاعب تحسم الأمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض المادي المقدم من النادي الأهلي المصري للتعاقد مع نجم النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي المصري، يرغب في التعاقد مع الأوزبكستاتي جلال الدين مشاريبوف نادي النصر، خلال الموسم الجديد.



النصر يدرس العروض المقدمة للتعاقد مع مشاريبوف



ويدخل النصر بتعاقدات جديدة وهم الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، الظهير الإيفواري جيسلان كونان، والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، عن تقديم النادي الأهلي القاهري، عرضًا رسميًا إلى النصر، للتعاقد مع الجناح جلال الدين ماشاريبوف، وسط منافسة من الجزيرة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، بالموسم الجديد.

وأعلنت التقارير، عن التفاصيل المالية، للعروض الثلاثة المُقدمة إلى إدارة مسلي آل معمر، حيث شمل عرض شباب الأهلي دبي الإماراتي 2 مليون دولار أي ما يعادل 7.5 مليون ريال، وعرض الجزيرة الإماراتي 1.800 مليون دولار أي ما يعادل 6.7 مليون ريال، فيما وصل عرض الأهلي المصري إلى 1.500 مليون دولار أي ما يعادل 5.6 مليون ريال.



رغبة ماشاريبوف تُقربه من الأهلي المصري



وتابعت: "جلال الدين ماشاريبوف يفضل الانتقال إلى الأهلي المصري، حيث أعطى موافقته إلى مجلس إدارة النادي، في انتظار التوصل إلى اتفاق، مع قلعة العالمي".

من ناحية أخرى، خاض النصر مرانه تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، مساء أمس حيث ركز فيها على رفع الجوانب اللياقية، فيما كان النصف الثاني من الحصة التدريبية، شرح وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وختم المران بتقسيمه على كامل الملعب.

وسيخوض النصر مواجهة ضد الرائد، الأحد المقبل، في آخر مبارياته التجريبية على ملعب مرسول بارك، قبل مواجهة الوحدة يوم 27 أغسطس الجاري، في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

