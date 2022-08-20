محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذرت الدكتورة نجلاء الدوسري، استشارية الأمراض الجلدية، من مواد وخلطات التبييض السريع للبشرة، مؤكدة أنها مجرد ادعاءات كاذبة وتضليل.

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية» أن هذه الخلطات قد لا تحتوي أصلًا على أي مواد للتفتيح، وقد تحوي مادة الكورتيزون التي تُعطى للمريض وهم التبييض، ولكن الحقيقة أنه عارض جانبي سلبي للكورتيزون. ولفتت الدوسري إلى أن الكورتيزون يعمل على ترقيق الجلد؛ ما يحول لونه إلى درجة أفتح، وهو ما يوهم المريض بالتبييض. ونصحت استشارية الأمراض الجلدية المتضررين من هذه المواد بالتواصل مع منصات هيئة الغذاء والدواء وتوضيح تفاصيل المنتج لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشارية: مواد التبييض السريع ادعاءات «كاذبة» ولها آثار سلبية على البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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