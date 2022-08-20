اليوم أول أيام موسم سهيل الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت هو أول أيام موسم “سهيل”، حيث يعتبر الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته 52 يومًا.

وأضاف الزعاق خلال تقديم فقرته بقناة “العربية”، موسم سهيل مقسم على أربعة نجوم، أولها الطرف لوقوعه في طرف القيظ، وآخرها الصرفة لانصراف جميع مواسم الحر فيه، فخلاله تبدأ تزيين الأجواء.

وحول صفاته، أوضح أن خلال موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة تباعًا مع مرور الأيام، وفي نهايته يعيش المواطنون ألطف وأجمل وأنعم أيام السنة بما يسمى بـ”الوسم”.

وأشار إلى أنه مع طلوع سهيل ينتعش البشر والشجر والأنعام، حيث إذا تم رؤية سهيل بالجهة الجنوبية قبل شروق الشمس، يبرد الهواء والماء نسبيًّا، وتمتنع المواشي عن شرب الماء ليلًا وتحس بالراحة وتدر اللبن.

كما تهب الرياح الجنوبية الرطبة، والتي تكسر حدة رياح السموم الحارة، فتخضر الأشجار من الجهة الجنوبية، ويطول الليل ويقصر النهار ويفيء الظل.