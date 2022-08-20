نزال البحر الأحمر: أوسيك ضد جوشوا في جدة لحسم بطولة العالم في الملاكمة

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه أنظار عشاق الملاكمة اليوم السبت من مختلف دول العالم إلى صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بالمملكة، لمشاهدة نزال البحر الأحمر والذي يعد الحدث العالمي الأبرز في الملاكمة، وسط أجواء صاخبة قبل بدء النزال المرتقب، بين أوسيك وجوشوا لحسم بطولة العالم في الملاكمة.

أفضلية للأوكراني في نزال جدة

يدخل الأوكراني أولكسندر أوسيك المواجهة في نزال البحر الأحمر وسط دعم ملايين الأوكرانيين الذين شردتهم الحرب الروسية، ويعد المرشح الأقوي والأوفر حظًا، بالإضافة إلى توقع مكتب المراهنات تحقيق أوسيك الفوز على جوشوا واستمرار تفوقه ونيل جميع الأحزمة العالمية التي كان يحملها كبطل للاتحاد الدولي ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في لندن العام الماضي.

ويدخل أوسيك المواهة معتمدًا على تاريخه وتفوقه الكاسح على جوشوا، في نزال البحر الأحمر اليوم السب في جدة بالمملكة العربية، لحسم لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل.

جوشوا يتفائل بالنزال على أرض المملكة

وفي الجانب التزام الملاكم جوشوا الصمت وعدم الحديث بشأن طريقة لاعبه في المباراة، ولكن يسعى الملاكم من أجل فرض قوته البدنية على خصمه أوسيك خلال المباراة، نظرًا لتمتعه بالسرعة وتنوعه في الاداء.

ويدخل جوشوا اللقاء متفائلًا بقيام النزال ادخل المملكة العربية، حيث حقق فوزًا بطعم الانتقال على المكسيكي آندي رويس جونيور بفوزه في مباراة العودة في الدرعية في أواخر عام 2019.