محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أن الدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة عند 47 مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.
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