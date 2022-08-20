ارتفاع واردت الصين النفطية من السعودية في يوليو إلى 6.56 مليون طن

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات السبت 20 أغسطس ، زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية الشهر الماضي بالمقارنة مع يونيو إلى 6.56 مليون طن أو 1.54 مليون برميل يومياً لكنها لا تزال أقل قليلاً من مستواها قبل عام.
ويمثل هذا أدنى مستوى للواردات النفطية الصينية من السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في يوليو تموز مع زيادة مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنجولا والبرازيل.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط الروسي بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة 7.6% عن العام الماضي بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى.
ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في يوليو تموز والتي تعادل نحو 1.68 مليون برميل يومياً أقل من المستوى القياسي المسجل في مايو أيار والذي يقترب من مليوني برميل يومياً.
وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الروسي.
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