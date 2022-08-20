مستجدات الغـزو الروسي.. التحضير لزيارة أممية لـ “زابوريجيا” وتركيا تتوسط للقاء بين بوتين وزيلينسكي

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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، فيما تمكنت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية من صد هجـوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية بمنطقة خيرسون.

زيارة أممية لمحطة زابوريجيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الموافقة على إرسال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، معبراً عن خشيته من أن يؤدي القصـف على المحطة إلى “كارثة واسعة النطاق”.

وحذر بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن القصف المنهجي لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة.

ووافق الرئيس الروسي على أن تمر البعثة عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا كما كان اشترط في السابق، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

هجوم على محطة كاخوفسكايا

قال رئيس إدارة منطقة كاخوفسكي فلاديمير ليونتييف، إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوماً صاروخياً شنته القـوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.

وأضاف ليونتييف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي نجح في التعامل مع القصف وإسقاط الأهداف.

وسيطر الجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيا، بالإضافة إلى سيطرته على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك.

تركيا تعرض عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، متعهداً ببحث الأوضاع المتعلقة بمحطة زابورجيه النووية مع بوتين.

وأكد أردوغان، أن زيلينسكي طلب منه أن تزيل روسيا الألغام من محيط المحطة الواقعة شرقي أوكرانيا كخطوة هامة من أجل السلام العالمي.



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Source akhbaar24

