تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح نشطة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم (السبت) على منطقتي مكة المكرمة والباحة، مع استمرار الرياح النشطة والأتربة المُثارة على مناطق أخرى بينها المدينة المنورة وتبوك.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على عدة مناطق خاصة مكة المكرمة والباحة ونجران وجازان، على أن يصاحبها نشاط في الرياح السطحية تمتد حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأشار إلى تأثر أجزاء من مناطق المدينة المنورة ونجران وعسير وجازان برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، على أن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.



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Source akhbaar24

