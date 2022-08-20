︎
.
المناطق_المدينة المنورة
هطلت أمطار غزيرة أمس في منطقة المدينة المنورة؛ حيث غرقت الشوارع والطرق في مياه الأمطار.
وتسبب الأمطار وجريان السيول والأودية في إغلاق النفق المقابل لمسجد قباء وتوقف السيارات والحركة بشكل كامل، حتى اضطر سائقو السيارات إلى نزح المياه من داخل المركبات، وهي سائرة وسط طوفان من المياه.
كما جرت السيول على وادي رشيه مع طريق مهد الذهب بالمدينة المنورة، مساء أمس، وجرى سيل وادي الأبيار وممشاة طيب بشمال المدينة المنورة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على المنطقة.
وأدت الأمطار إلى جريان السيول وتدفق الشلالات على جبل أحد، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المملكة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة تغلق النفق المقابل لمسجد قباء بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.