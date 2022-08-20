أمطار غزيرة تغلق النفق المقابل لمسجد قباء بالمدينة

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المناطق_المدينة المنورة

هطلت أمطار غزيرة أمس في منطقة المدينة المنورة؛ حيث غرقت الشوارع والطرق في مياه الأمطار.

وتسبب الأمطار وجريان السيول والأودية في إغلاق النفق المقابل لمسجد قباء وتوقف السيارات والحركة بشكل كامل، حتى اضطر سائقو السيارات إلى نزح المياه من داخل المركبات، وهي سائرة وسط طوفان من المياه.

كما جرت السيول على وادي رشيه مع طريق مهد الذهب بالمدينة المنورة، مساء أمس، وجرى سيل وادي الأبيار وممشاة طيب بشمال المدينة المنورة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على المنطقة.

وأدت الأمطار إلى جريان السيول وتدفق الشلالات على جبل أحد، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المملكة.

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Source almnatiq

