روسيا تغلق خط أنابيب الغاز ” نورد ستريم 1 ” لمدة ثلاثة أيام

︎ . المناطق_د ب أ أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم اليوم الجمعة أنها ستوقف الإمدادات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب” نورد ستريم- 1″ للغاز بين الحادى والثلاثين من أغسطس وحتى الثانى من سبتمبر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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