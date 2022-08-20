شاب مصري ينتحـر في بث مباشر عبر حسابه.. ويوجه رسالة مؤثرة

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أقدم شاب في محافظة البحيرة شمال مصر أمس (الجمعة)، على الانتحـار بتناوله قرصي حبوب أعلاف (سامة)، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال الشاب الثلاثيني في رسالته، إن إقدامه على الانتحـار بسبب اتهامه باطلاً من قبل أحد أقاربه وإنه سيقتص منه يوم القيامة، موصياً المقربين له بأولاده، وألا يحضر أحد ممن ترك أسماءهم في رسالته جنازته أو عزاءه.
وقام أهل الشاب بنقله مباشرة إلى مركز السموم في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، في محاولة لإنقاذه لكنه توفي عند الوصول إلى المستشفى، فيما جرى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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Source akhbaar24
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