شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من جارسيا قبل مباراة النصر والرائد الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي قرارًا عاجلًا قبل لقاء النصر المراقب أمام الرائد في ختام المباريات الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

قرار عاجل من جارسيا قبل مباراة النصر والرائد الودية

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة " الرياضية" فإن المدير الفني الفرنسي اخطر اللاعبين أنهم سيدخلون معسكرًا مغلق قبل مباراة الرائد التجريبية المقرر أن تقام غد الأحد القادم الموافق 21 من سبتمبر الجاري.

نرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين العالمي والرائد، وذلك يأتي كالتالي..

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الرائد الودية

من المتوقع أن يدخل ثالث الدوري السعودي 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام الرائد:-

في حراسة المرمي: أوسبينا

وفي خط الدفاع: حمد آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، غيسلان كونان

وفي خط الوسط: بيتي، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، علي الحسن

وخط الهجوم: الغنام، فينسيت أبو بكر.

جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

«الجولة الأولى»

النصر × الوحدة.

«الجولة الثانية»

التعاون × النصر.



«الجولة الثالثة»

النصر × ضمك.

«الجولة الرابعة»

الباطن × النصر.

«الجولة الخامسة»

النصر × الإتحاد.

«الجولة السادسة»

ابها × النصر.



«الجولة السابعة»

النصر × العدالة.

«الجولة الثامنة»

النصر × الفيحاء.

«الجولة التاسعة»

الرائد × النصر.

«الجولة العاشرة»

النصر × الهلال.

«الجولة الحادية عشر»

الخليج × النصر.

«الجولة الثانية عشر»

النصر × الطائي.

«الجولة الثالثة عشر»

الشباب × النصر.

«الجولة الرابعة عشر»

النصر × الإتفاق.

«الجولة الخامسة عشر »

الفتح × النصر.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للموسم الكروي الجديد 2022/2023، وذلك حتى 3 مواسم قادمة كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا في بيان رسمي.