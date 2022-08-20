“التجارة” تتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت وزارة التجارة، أنه يمكن لأصحاب السجلات التجارية إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد، وذلك للمؤسسات الواقعة في نفس المنطقة التي تغطيها الغرفة التجارية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بدلاً من إصدار سجل تجاري مُستقل لكل نشاط تجاري.
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وجاء تأكيد الوزارة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية دمج نشاطين مختلفين في سجل تجاري واحد.
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