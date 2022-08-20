شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسترد خدمات نجم الفريق قبل مباراة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري عن عودة نجم الهلال إلى صفوف الفريق التدريبة بعد غياب في اليومين الماضيين.

ياسر الشهراني يعود إلى تدريبات الهلال الجماعية

وعاد النجم السعودي إلى تدريبات زعيم آسيا الجماعية بعد غياب بسبب ظروف والده الصحية، وحتى الآن لم يتم توضيح موقف اللاعب من مباراة الخليج المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة القادمة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين 2022/2023.

موعد مباراة الهلال والخليج القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يفتتح الزعيم مشواره في الدفاع عن اللقب يوم الخميس القادم الموافق 25 من أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة المرتقبة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، والتي ستنقل مباريات البطولات السعودية حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي من قبل.

إليكم جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏-الجولة الأولى

«الخليج × الهلال»

‏-الجولة الثانية

«الهلال × الفيحاء»

‏-الجولة الثالثة

«الفتح × الهلال»

‏-الجولة الرابعة

«الهلال × الوحدة»

‏-الجولة الخامسة

«الهلال × التعاون»

‏-الجولة السادسة

«الاتفاق × الهلال»

‏-الجولة السابعة

«الهلال× الشباب»

‏-الجولة الثامنة

«الطائي × الهلال»

‏-الجولة التاسعة

«الهلال × الباطن»

‏-الجولة العاشرة

«النصر × الهلال»

‏-الجولة الحادية عشر

«الهلال × ضمك»

‏-الجولة الثانية عشر

«الاتحاد × الهلال»

‏-الجولة الثالثة عشر

« الهلال × العدالة»

‏-الجولة الرابعة عشر

«أبـها × الهلال»

‏-الجولة الخامسة عشر

«الهلال × الرائد»