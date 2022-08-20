شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج يُبرم صفقة نارية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت الصحفة الرسمية لنادي الخليج السعودي عن إتمام الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين صفقة نارية من العيار الثقيل، استعدادًا للموسم الكروي الجديد المقرر أن ينطلق قريبًا.

الخليج يُبرم صفقة دفاعية

وأبرم منافس الهلال صفقة مدوية بعدما أتم التعاقد مع قلب الدفاع النيجيري ايزوشوكو انثوني، ليستمر في صفوف الخليج حتى نهاية الموسم القادم.

تعرف على أولى مباريات الخليج في الدوري السعودي

يفتتح الصاعد إلى دوري المحترفين مشواره في الدوري السعودي بمواجهة قوية أمام الهلال " حامل اللقب"، يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022/2023

ومن المقرر أن يُذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، والتي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي بشكل حصري حتى 3 مواسم قادمة.

وجاء ذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

إليكم جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏-الجولة الأولى

الخليج × الهلال.

‏-الجولة الثانية

الهلال × الفيحاء.

‏-الجولة الثالثة

الفتح × الهلال.

‏-الجولة الرابعة

الهلال × الوحدة

‏-الجولة الخامسة

الهلال × التعاون.

‏-الجولة السادسة

الاتفاق × الهلال.

‏-الجولة السابعة

الهلال× الشباب.

‏-الجولة الثامنة

الطائي × الهلال.

‏-الجولة التاسعة

الهلال × الباطن.

‏-الجولة العاشرة

النصر × الهلال.

‏-الجولة الحادية عشر

الهلال × ضمك.

‏-الجولة الثانية عشر

الاتحاد × الهلال.

‏-الجولة الثالثة عشر

الهلال × العدالة.

‏-الجولة الرابعة عشر

أبـها × الهلال.

‏-الجولة الخامسة عشر

الهلال × الرائد.