محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخلاء فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة ركاب حافلتين بعدما حاصرتهما مياه الأمطار . وأكدت المديرية، أن عملية الإخلاء تمت دون وقوع أية إصابات بين ركاب الحافلتين. أخبار قد تهمك وشهدت منطقة المدينة المنورة أمس (الجمعة)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات بأن تستمر اليوم (السبت). Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “مدني المدينة المنورة” يُخلي ركاب حافلتين حاصرتهما مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.