اخبار دوليه – الوكالة الذرية: أي تصعيد بزابوريجيا قد يؤدي لحادث نووي خطير

محمد بن مسعود - الدمام - دعا‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رفائيل‭ ‬غروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬لضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭.‬

وقال‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للوكالة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمفاعلات‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬لحادث‭ ‬نووي‭ ‬خطير‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬تجري‭ ‬مشاورات‭ ‬نشطة‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬لإرسال‭ ‬بعثة‭ ‬للقيام‭ ‬بأنشطة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬جديد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬سلامة‭ ‬المحطة‭ ‬وأمنها‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

‮«‬كارثة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تهدد‭ ‬بـ»كارثة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬

وشدد‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬المنهجي‭ ‬لمنطقة‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬يثير‭ ‬مخاطر‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تلوث‭ ‬إشعاعي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شاسعة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيسان‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بزيارة‭ ‬المحطة‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

‮«‬انتحار‮»‬

وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إلحاق‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬بمحطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬انتحار‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬منزوعة‭ ‬السلاح‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مارس‭ ‬كانت‭ ‬هدفاً‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬لقصف‭ ‬تتبادل‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬الاتهام‭ ‬بتنفيذه‭.‬