اخبار دوليه – غازبروم: سنغلق خط أنابيب الغاز لأوروبا لإجراء «صيانة دورية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬غازبروم‭ ‬الروسية‭ ‬العملاقة،‭ ‬الجمعة،‭ ‬تعليق‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬‮«‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬1‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬اغسطس‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬الصيانة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬غازبروم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬ستتوقف‭ ‬وحدة‭ ‬ضغط‭ ‬الغاز‭ ‬الوحيدة‭ ‬ترينت‭ ‬60‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بهدف‭ ‬الصيانة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬تقنيون‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سيمنز‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬الغاز‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬سيتوقف‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إجراء‭ ‬صيانة‭ ‬كل‭ ‬ألف‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬التشغيل‭.‬

وقالت‭ ‬غازبروم‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أعطال‭ ‬فنية‭ ‬ستُستأنف‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬بمقدار‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬يومياً‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬يزيد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬تُتهم‭ ‬موسكو‭ ‬بالابتزاز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭. ‬

منذ‭ ‬فرض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬بعد‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬خفضت‭ ‬روسيا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬بشدة‭. ‬

وكانت‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬واردات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬