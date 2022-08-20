اخبار دوليه – غازبروم: سنغلق خط أنابيب الغاز لأوروبا لإجراء «صيانة دورية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، الجمعة، تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» لمدة ثلاثة أيام من 31 اغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف «الصيانة».
وقالت غازبروم في بيان «في 31 أغسطس 2022 ستتوقف وحدة ضغط الغاز الوحيدة ترينت 60 عن العمل لمدة ثلاثة أيام بهدف الصيانة» التي سيشارك فيها تقنيون من شركة سيمنز.
وأضافت أن «نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم سيتوقف لمدة ثلاثة أيام»، مؤكدة أنه «من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة» من التشغيل.
وقالت غازبروم «بعد انتهاء هذه الأعمال وفي ظل عدم وجود أعطال فنية ستُستأنف عمليات التسليم بمقدار 33 مليون متر مكعب من الغاز يومياً».
وقد يزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا حيث تُتهم موسكو بالابتزاز على هذا الصعيد.
منذ فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، خفضت روسيا عدة مرات من إمدادات الغاز إلى أوروبا، التي تعتمد عليها بشدة.
وكانت حوالي 40 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تأتي من روسيا حتى العام الماضي.
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