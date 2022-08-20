اخبار دوليه – تشمل طائرات مسيرة .. تفاصيل مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬775‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬تشمل‭ ‬خصوصا‭ ‬15‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬إضافية‭ ‬لمنظومات‭ ‬المدفعية‭ ‬الأميركية‭ ‬الدقيقة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬هيمارس‭.‬

وقالت‭ ‬مسؤولة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البنتاغون‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬المساعدة‭ ‬الجديدة‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬إرسال‭ ‬منظومات‭ ‬مدفعية‭ ‬متحركة‭ ‬وقذائف‭ ‬إضافية‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬أسلحة‭ ‬قدمتها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كشف‭ ‬مسؤول‭ ‬دفاعي‭ ‬أميركي‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬الحزمة‭ ‬تشمل‭ ‬15‭ ‬طائرة‭ ‬استطلاع‭ ‬مُسيرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬سكان‭ ‬إيغل‭) ‬و40مركبة‭ (‬ماكسبرو‭ ‬إم‭.‬آر‭.‬إيه‭.‬بي‭)‬‭ ‬المقاومة‭ ‬للألغام‭ ‬ونحو‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬غافلين‭ ‬المضادة‭ ‬للدبابات،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬ذخيرة‭ ‬و16‭ ‬منظومة‭ ‬هاوتزر‭ ‬إضافية،‭ ‬بحسب‭ ‬رويترز‭.‬

وبهذه‭ ‬الحزمة‭ ‬سيبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬10‭.‬6‭ ‬ملياردولار‭.‬

ومنذ‭ ‬تدفق‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬فيما‭ ‬سماه‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬خاصة‮»‬،تحول‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬استنزاف‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭.‬