اخبار دوليه – تشمل طائرات مسيرة .. تفاصيل مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصا 15 طائرة مسيرة وصواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز هيمارس.
وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحفيين إن المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.
من جانبه، كشف مسؤول دفاعي أميركي كبير أن الحزمة تشمل 15 طائرة استطلاع مُسيرة من طراز (سكان إيغل) و40مركبة (ماكسبرو إم.آر.إيه.بي) المقاومة للألغام ونحو ألف من صواريخ غافلين المضادة للدبابات، كما تشمل ذخيرة و16 منظومة هاوتزر إضافية، بحسب رويترز.
وبهذه الحزمة سيبلغ مجموع المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي يوم 24 فبراير 10.6 ملياردولار.
ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير، فيما سماه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن «عملية عسكرية خاصة»،تحول الصراع إلى حرب استنزاف في شرق وجنوب أوكرانيا بالدرجة الأولى.
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