المغرب.. وقف دبلوماسيين بعد سرقتهما في “مواعدة” بكولومبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا.
وقال المصدر إن المعنيين، وهما مستشار بالسفارة ومحاسب، استدعيا إلى الرباط حيث مثلا أمام مجلس تأديبي.
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وأشار موقع هسبريس الإخباري المحلي أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى فتح تحقيق من أجل الوقوف على ملابسات وحيثيات تورط دبلوماسيين اثنين في شأن “فضيحة التخدير من قبل امرأتين وسرقتهما في شقة ببوغوتا الكولومبية”.
واعتبرت وزارة الخارجية، في تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء الأشخاص أساؤوا إلى صورة الوزارة”.
وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا سيتي تي في أفادت الخميس، نقلا عن مسؤول بالشرطة، تعرض دبلوماسيين مغربيين لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة “تيندر”.
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