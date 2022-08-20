نائب أمير حائل يعزي أسرة الطهيمي في وفاة ابنهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, عزاءه لأسرة الطهيمي بوفاة ابنهم عبدالرحمن الطهيمي الحربي -رحمه الله-، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب إخوة الفقيد عن شكرهم لسموه, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

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Source almnatiq

