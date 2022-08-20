السلطات المكسيكية تلقي القبض على المدعي العام السابق

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ذكرت صحف مكسيكية اليوم الجمعة أن السلطات ألقت القبض على المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريو، الذي خدم في الإدارة الأخيرة في عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو.

ولم يرد مكتب المدعي العام بعد على طلب للتعليق. وأشرف موريو على التحقيق، الذي تعرض لانتقادات حادة، في اختفاء 43 طالبا في عام 2014.



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Source akhbaar24

