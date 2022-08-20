هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على على 3 مناطق

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المناطق_واس

هطلت مساء اليوم أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا وبيش والدرب، وضمد وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة، وسالت على إثرها عدد من الأودية.

كما هطلَت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

كما هطلت أيضًا أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

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Source almnatiq

