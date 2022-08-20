أمير حائل يعزي أسرة الطهيمي في وفاة ابنهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, عزاءه لأسرة الطهيمي بوفاة ابنهم عبدالرحمن الطهيمي الحربي -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الأسرة، داعيًا الله بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعربت أسرة الفقيد عن شكرهم لسموه على مواساته, سائلين الله بأن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

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Source almnatiq

