“الكهرباء” ترد على استفسار حول مدى إمكانية طلب قطع الخدمة مؤقتاً لحين سداد الفاتورة

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ردت الشركة السعودية للكهرباء، على استفسار حول مدى إمكانية طلب قطع الخدمة الكهربائية بشكل مؤقت لحين سداد الفاتورة.
وأكدت الشركة أنه لا يمكن فصل الخدمة الكهربائية مؤقتاً، مبينةً أنه يمكن إغلاق القاطع الداخلي (داخل المنزل).
وكانت الفرق الميدانية بـالشركة السعودية للكهرباء تمكنت ظهر أمس (الجمعة)، من السيطرة على حريق محدود بأحد صناديق العدادات الكهربائية بجوار أحد المساجد بشمال الرياض.
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Source akhbaar24
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