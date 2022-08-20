جوشوا Vs أوسيك.. نزال تاريخي على أرض جدة

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تستضيفِ محافظة جدة غداً نزالَ البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل،الذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسيبدأ الحدث الذي يتضمَّن 10 نزالات أخرى عند السادسة من مساء الغد ،وينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل.

وتأتي استضافة المملكة هذا النزالَ ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بصفتها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوُّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.

وسيشهد اليوم السبت، إقامة العديد من جولات الملاكمة التي تسبق الحدث الكبير، بداية من السادسة مساءً، حيث سيشارك نخبة من الملاكمين العالميين للوزن المتوسط، يتقدمهم البريطاني كالوم سميث، وبطل العالم للوزن الخفيف السويدي بادو جاك، إلى جانب الملاكمة البريطانية رملا علي، والملاكم السعودي زياد المعيـوف.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م.

يذكر أن نزال البحر الأحمر يعدُّ ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة بعد النجاح الكبيـر الذي تحقَّقَ في النزال الذي أُقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م وكسبه البريطاني “أنتوني جوشوا”،وتوُّجَ خلاله بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي “آندي رويز” بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.

وحقق جوشوا الفوز في 24 مباراة ، منها 22 نزال حسمه بالضربة القاضية، بينما فاز اولكسندر اوسيك بـ 19 لقاء، منهم 14نزال حسمهم بالضربة القاضية.

ومن جانبه، أبدى وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فخره باستضافة نزال البحر الأحمر.

وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، امس(الجمعة): “أحداث عالمية نفخر باستضافتها بفضل دعم قيادتنا اللامحدود، غدًا العالم على موعد مع نزال البحر الأحمر في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”.



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Source akhbaar24

