شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. التفاوض مع نجم النصر السعودي والفريق يستعد لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة، 19/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها ارتباط النادي بالتعاقد مع نجم النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. نجم النصر السعودي ضمن حسابات الأحمر



دخل الأوزبكستاتي جلال الدين مشاريبوف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضمن حسابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته بالموسم الجديد

وظهر اسم اللاعب جلال الدين مشاريبوف لاعب نادي النصر السعودي ضمن دائرة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء، بالموسم المقبل.

أخبار الأهلي اليوم.. الأحمر يكثف مفاوضاته لضم لاعب فيوتشر

كثف الأهلي المكثفة مع مسئولي نادي فيوتشر لحسم صفقة محمد رضا بوبو لاعب الفريق، لضمه لصفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المارد الأحمر في التوقيع مع عدد من الصفقات القوية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، والعودة للتتويج بالبطولات.

أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا للإسماعيلي

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما حصل الفريق على راحة سلبية أمس الخميس عقب التعادل ضد إيسترن كومباني، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.