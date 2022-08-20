شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الفوز ضد فاركو والاقتراب من ضم نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 19 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الفوز ضد فاركو والاقتراب من الدوري.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يقترب من الدوري بفوز على فاركو



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق فوز هام على فاركو بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العام.

ورفع الفريق رصيده إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة.



أخبار الزمالك اليوم.. أول قرار من فيريرا بعد الفوز ضد فاركو

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني، خوض الفريق تدريباته غدٍ السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



أخبار الزمالك اليوم.. الاقتراب من ضم نجم الإسماعيلي

اقترب مسؤولي نادي الزمالك من حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات الزمالك على مشارف التوقيع مع باهر المحمدي لاعب فريق الدراويش، بعد الحصول على موافقته بارتداء قميص الفريق بالموسم الجديد.

وتواصل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك مع مجدي، والذي أبدى موافقة على التوقيع مع نهاية الموسم الجاري.