وزارة الحج توجه تنبيهاً للمعتمرين بشأن التقاط الصور بالحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذرت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين وزوار المسجدين الحرام والنبوي، من إعاقة الحركة عند التقاط الصور بالحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخي المعتمر.. عند التقاطك لصورة من داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي.. فضلًا ابتعد عن مسارات حركة المعتمرين والزائرين وتجنب إعاقة انسيابية حركتهم”.

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وأضافت في تغريدتها موصية المعتمرين بالتقاط صورة في اليوم العالمي للتصوير، لكن مع الحرص على السلامة وانسيابية حركة المعتمرين والزائرين.

وفي سياق آخر، حثت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، المعتمرين من داخل المملكة على ضرورة التأكد من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها من الجهة التي تقدم لهم الخدمة.