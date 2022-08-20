مخاوف من انتشار كورونا في الأسماك.. والصين تتخذ أول إجراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

بدأت السلطات الصينية إجراء فحوص الكشف عن الإصابة بـ«كوفيد 19» على الأسماك التي تم اصطيادها.

وجرى تداول مقاطع مصورة من أخذ مسحات من الأسماك في مدينة شيامن الساحلية على نطاق واسع على الإنترنت في الصين، ما أثار ردود فعل متباينة.

وأكد ممثل عن إدارة الصحة في شيامن أن السلطات لم تخضع الصيادين العائدين لاختبارات فيروس كورنا فحسب، ولكن أيضاً السمك الذي اصطادوه.