نائبة وزير السياحة تبحث رفع جودة المرافق والخدمات للنهوض بالسياحة في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
بحثت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مع شركاء الوزارة من القطاعين العام والخاص الفرص والممكنات؛ لرفع جودة المرافق والخدمات للنهوض بالسياحة في منطقة عسير.
وأوضحت خلال زيارتها منطقة عسير، أن المنطقة تتميز بمقومات هائلة، وطبيعة ساحرة، وأجواء خلابة، وتراث وثقافة، وفرص جاذبة تعد بمستقبل مشرق.
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يذكر أن منطقة عسير تحظى باهتمام كبير لتطوير السياحة فيها، حيث ساهم صندوق التنمية السياحي بتمويل 4 مشاريع نوعية بقيمة 1.1 مليار ريال.
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