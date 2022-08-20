اخبار الخليج – «هيئة الآثار»: الأجزاء المتساقطة من قلعة البحرين هي جزء من أعمال الترميم السابقة

محمد بن مسعود - الدمام - افادت هيئة البحرين للثقافة والآثار بأنها على علم بوجود أجزاء متساقطة من قلعة البحرين منذ عدة أشهر، موضحة بانها جزء من أعمال ترميم سابقة تمت في التسعينيات في شكل كسوة حجرية خارجية تغطي الجدران القديمة للقلعة.
كما اشارت الهيئة إلى أن هناك فريقاً من الخبراء العالميين عاكفين منذ فترة على إعداد المرحلة الأولى من أعمال الترميم وهي مرحلة الدراسات الأولية والتي تم فيها تقييم الوضع والحالة الراهنة لمبنى القلعة باستخدام التقنيات الحديثة لدراسة الحالة الانشائية لها والمشاكل الموجودة فيها، ولأجل ذلك تم استخدام المسح ثلاثي الأبعاد بالليزر، وتحليل مواد البناء، بُغية تحديد مسببات التلف والعوامل التي أدت إلى تساقط أجزاء من الجدران الخارجية للقلعة. وهناك فريق يتابع بشكل مستمر الحالة الإنشائية للقلعة.
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