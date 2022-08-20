اخبار الخليج – «هيئة الآثار»: الأجزاء المتساقطة من قلعة البحرين هي جزء من أعمال الترميم السابقة

محمد بن مسعود - الدمام - افادت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بوجود‭ ‬أجزاء‭ ‬متساقطة‭ ‬من‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬موضحة‭ ‬بانها‮ ‬‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬ترميم‭ ‬سابقة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كسوة‭ ‬حجرية‭ ‬خارجية‭ ‬تغطي‭ ‬الجدران‭ ‬القديمة‭ ‬للقلعة‭.‬

‮ ‬كما‭ ‬اشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬عاكفين‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬والحالة‭ ‬الراهنة‭ ‬لمبنى‭ ‬القلعة‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لدراسة‭ ‬الحالة‭ ‬الانشائية‭ ‬لها‭ ‬والمشاكل‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها،‭ ‬ولأجل‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬المسح‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬بالليزر،‭ ‬وتحليل‭ ‬مواد‭ ‬البناء،‭ ‬بُغية‭ ‬تحديد‭ ‬مسببات‭ ‬التلف‭ ‬والعوامل‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تساقط‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الجدران‭ ‬الخارجية‭ ‬للقلعة‭. ‬وهناك‭ ‬فريق‭ ‬يتابع‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬الحالة‭ ‬الإنشائية‭ ‬للقلعة‭.‬