اخبار الخليج – 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 649 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬‭ ‬2022،‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بلغت‭ ‬2670‭ ‬فحصاً،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الصحة‭ ‬102422317‭ ‬فحصاً‭.‬‭ ‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬301‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ ‬4063‭ ‬حالة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتعافين‭ ‬اليوم‭ ‬649‭ ‬حالة،‭ ‬لبيلغ‮ ‬إجمالي‭ ‬المتعافين‭ ‬663571‭. ‬والحالات‭ ‬القائمة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بلغت‭ ‬19‭ ‬حالة‭.. ‬و‭ ‬2‭ ‬تحت‭ ‬العناية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬1513‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭.‬