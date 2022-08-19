شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يصدر قرار رسمي تجاه لاعبي الهلال بعد عبور الباطن وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قرار تجاه لاعبي الفريق بعد الفوز ضد الباطن وديًا.

دياز يمنح لاعبي الهلال راحة سلبية من التدريبات



وقرر دياز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدٍ السبت، على أن يبدأ الاستعداد للموسم الجديد، بداية من يوم الأحد المقبل.

وكان الهلال، نجح في تحقيق الفوز على نظيره الباطن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم، بملعب نادي الهلال، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهدت المباراة، فقدان الهلال إلى خدمات كل من سلمان الفرج، جانج هيون سو، ميشايل ديلجادو، ياسر الشهراني، محمد كنو، متعب المفرج، صالح الشهري بينما تواجد ياسر الشهراني، بسبب الإصابة.



ثلاثي الهلال يواصل التأهيل من الإصابة



من ناحية أخرى، واصل الثلاثي، ياسر الشهراني، وعبد الإله المالكي، وميشيل ديلجادو، حصتهم التدريبية في صالة الإعداد البدني، للتعافي من إصابتهم الأخيرة.

سجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدف الهلال الأول في الشوط الأول وأضاف النيجيري أوديون إيجالو الهدفين الثاني والثالث للهلال في الشوط الثاني من اللقاء.

ويدخل الزعيم الهلالي الموسم الجديد وهو يطمح في الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع اتحاد جدة حتى الجولات الأخيرة من المسابقة.

ومن المنتظر أن يفتتح الهلال مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الخليج بطل دوري يلو للدرجة الأولى، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى.