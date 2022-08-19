شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الهلال والباطن الودية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والباطن بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقان اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى استعدادًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ملخص ونتيجة مباراة الهلال والباطن

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهى على واقع تقدم الهلال بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الهلال من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم وهو ما تحقق عندما سجل الارجتنيني لوسيانو فيبتو الهدف الأول لصالح الهلال.

وفي الشوط الثاني سجل النيجيري أوديون إيجالو الهدفين الثاني والثالث لتنتهى المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد ليحقق الفريق الفوز في جميع المباريات الودية التي خاضها تحت قيادة المدرب رامون دياز

مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الخليج يوم الخميس المقبل في أولى الجولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.