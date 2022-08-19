مدني جازان ينقذ شخصين احتجزتهما السيول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول في جازان.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “أنقذ مدني جازان شخصين احتجزتهما السيول، وهما بصحة جيدة”.

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تحذير من خطورة السباحة في السيول:

وفي وقت سابق؛ جددت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقالت المديرية في إنفوجراف على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لسلامتكم أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.