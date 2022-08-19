محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
كشفت الدكتورة مها النمر، استشاري أمراض النساء والتوليد، اليوم عن 7 أسباب وراء تساقط الشعر عند النساء.
وبينت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الأسباب منها الوراثي، وهرمونات (الحمل، حبوب، النفاس)، والضغوط النفسية الشديدة.
وتضمنت: اضطراب الغدد (الدرقية، التكيس)، والأنيميا (فقر الدم)، وصبغات الشعر والفرد الكيميائي، وسوء التغذية (حمية شديدة، تكميم).
وقالت إن الحل يكمن مراجعة طبيب باطنة أو جلدية لمعرفة السبب والعلاج.
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