محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

كشفت الدكتورة مها النمر، استشاري أمراض النساء والتوليد، اليوم عن 7 أسباب وراء تساقط الشعر عند النساء.

وبينت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الأسباب منها الوراثي، وهرمونات (الحمل، حبوب، النفاس)، والضغوط النفسية الشديدة.

وتضمنت: اضطراب الغدد (الدرقية، التكيس)، والأنيميا (فقر الدم)، وصبغات الشعر والفرد الكيميائي، وسوء التغذية (حمية شديدة، تكميم).

وقالت إن الحل يكمن مراجعة طبيب باطنة أو جلدية لمعرفة السبب والعلاج.