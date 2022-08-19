هل مرض البهاق يسبب العدوى؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض البهاق لا يسبب أي نوع من العدوى.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أنه مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون، وهو غير معدٍ.

أنواع البهاق:

وأشارت إلى أن مرض البهاق له عدة أنواع؛ وهي:

ـ البهاق الشامل؛ وهو يشمل عدة مناطق بالجسم.

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ـ البهاق المنتشر: يظهر في عدة بقع منتشرة في عدة مناطق متفرقة بالجسم.

ـ البهاق المحدود: يظهر كبقعة واحدة أو أكثر في منطقة واحدة من الجسم.

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وفي وقت سابق؛ أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد باعبدالله، أن دواء البهاق الجديد لا يمنع انتشار المرض.

وتابع خلال تصريحات إلى قناة العربية، أنه لنجاح دواء البهاق، لابد ألا تزيد المنطقة المصابة على 10%، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك حاجة لتقارير أكثر حول فعالية.

ولفت إلى أن علاج البهاق الجديد مخصص للأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، كما أن هناك شروطًا لاستخدام الدواء، أبرزها أن تكون نسبة الإصابة لا تزيد على 10%، حيث إن نتائج علاج البهاق قد تستغرق 24 أسبوعًا قبل ظهور فاعليتها. أول علاج موضعي لمرض البهاق: أول علاج موضعي لمرض البهاق: وفي يوليو الماضي؛ كشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن علاج ثوري للبهاق، لدى البالغين والأطفال، قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميًّا. ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على كريم “Opzelura” الذي تنتجه شركة “إنسايتس”، كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق. ومع هذا التطور العلمي الكبير، أصبح كريم “أوبزيلورا” أول علاج لإعادة تصبغ البشرة من مرضى البهاق، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفقًا لما نقلت “سكاي نيوز” عن موقع “فارماسوتيكال إنداستريز”. كيفية استعماله: كيفية استعماله: في مرضى البهاق غير المفصلي، تمت الموافقة على استخدام الكريم الجديد موضعيًّا وبشكل مستمر على البقع غير المصطبغة من الجلد، مرتين في اليوم، ولا يجب استخدامه على أكثر من 10 بالمائة من مساحة سطح الجسم. ولاحظت الشركة أن استجابة المريض للعلاج قد تحتاج إلى تطبيق كريم “أوبزيلورا” لأكثر من 24 أسبوعًا.

له شروط: