اخبار الرياضه السعوديه أوسيك وجوشوا في نزال البحر الأحمر

وتأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة، ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.
وسيشهد يوم الغد إقامة العديد من جولات الملاكمة التي تسبق الحدث الكبير، بداية من الساعة السادسة مساءً، حيث سيتواجد نخبة من الملاكمين العالميين للوزن المتوسط، يتقدمهم البريطاني كالوم سميث، وبطل العالم للوزن الخفيف السويدي بادو جاك، إلى جانب الملاكمة البريطانية رملا علي، والملاكم السعودي زياد المعيوف.
وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب جوشوا بلقاء العودة من جديد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999.
يذكر أن نزال البحر الأحمر يعد ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019، وكسبه البريطاني أنتوني جوشوا، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي آندي رويز بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.
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